Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал в социальной сети "ВКонтакте" юмористический ролик студии "Квартал 95", в котором участвует Владимир Зеленский, играя роль Ноя. В видео есть отсылка к Крыму, а также к тому, что президенту стоит забыть о полуострове.

Сергей Аксенов в шутку отметил, что "глас с небес" еще задолго до президентства предупреждал Зеленского о территориальной принадлежности Крыма. Глава полуострова отметил, что теперь запрет отчуждения российских территорий гарантирован поправкой к Конституции России, за которую в среду, 1 июля, голосуют крымчане.

Аксенов считает, что Зеленский на самом деле понимает все, но, играя роль украинского президента, он обязан следовать сценарию западных режиссеров. "Ничего не поделаешь, работа такая — артист", — отметил глава Республики Крым.



Полуостров стал российским регионом еще в марте 2014 года, но по сей день его территориальная принадлежность не дает покоя Украине. Киев по-прежнему считает Крым своим.