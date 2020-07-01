Россиянин открыл новую туманность при помощи самодельного телескопа

Любитель астрономии из России Геннадий Борисов открыл не известную ранее туманность. Как сообщили в Роскосмосе, Борисов использовал прибор собственной сборки - 650-миллиметровый телескоп схемы Гамильтона.

Астрономическим открытием Борисова стала переменная туманность в созвездии Цифея. Ранее науке новый космический объект известен не был.

В прошлом году астроном-любитель отметился важным успехом. Геннадий Борисов обнаружил первую межзвездную комету.