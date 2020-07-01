Россия следит за натовским "Мангустом"

Российские военные наблюдают за учениями объединенных военно-морских сил НАТО Dynamic Mongoose 2020 в Северной Атлантике и Норвежском море. Контроль за действиями кораблей и авиации НАТО осуществляет Северный флот РФ, рассказали в российском Национальном центре управления обороной.

Военно-морские учения НАТО Dynamic Mongoose 2020 стартовали 29 июня у берегов Исландии и продлятся по 10 июля, передает "Интерфакс". В них принимают участие по пять подводных лодок, боевых кораблей и патрульных противолодочных самолетов из Исландии и шести стран НАТО — США, Великобритании, Франции, Канады, Германии, Норвегии.

Участникам учений предстоит отработать противолодочные операции кораблей НАТО в Северной Атлантике, а также полеты патрульных самолетов для контроля морского пространства или блокады военно-морской активности. От ВМС США в учениях участвуют ракетный эсминец USS Roosevelt, ударная атомная подводная лодка USS Indiana и два патрульных противолодочных самолета P-8A Poseidon.