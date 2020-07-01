"Уфа" и "Рубин" завершили матч РПЛ без забитых мячей

В матче 25-го тура российской премьер-лиги "Уфа" на поле домашней арены сыграла вничью с казанской командой "Рубин". Встреча завершилась без забитых мячей – 0:0.

"Уфа" с 32 очками поднялась на шестое место в турнирной таблице, а "Рубин" расположился на 12-й строчке, имея в активе 27 баллов. В следующем туре чемпионата России уфимцы 5 июля примут "Урал", а казанцы в тот же день дома сыграют с "Оренбургом".