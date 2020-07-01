РЖД возобновили пассажирские перевозки в Калининград

С 1 июля между Калининградской областью и основной территорией России восстановлено пассажирское железнодорожное сообщение. Как сообщили в среду в ОАО "Российские железные дороги", из Калининграда в Москву отправился поезд "Янтарь" с почти 80 пассажирами. На обратный поезд уже выкуплены все билеты.

Сохраняются ограничения для транзита через Литву и Белоруссию — поезд не может перевозить более 100 человек, а остановки запрещены. В купе может находиться лишь два пассажира. Все обязаны соблюдать меры предосторожности в условиях распространения заразного заболевания.

Три месяца назад движение пассажирских поездов было приостановлено из-за карантинных мер, вызванных пандемией коронавируса COVID-19.