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Коронавирус 26 минут назад

1 июля 202017:45

РЖД возобновили пассажирские перевозки в Калининград

Фото: pixabay.com

С 1 июля между Калининградской областью и основной территорией России восстановлено пассажирское железнодорожное сообщение. Как сообщили в среду в ОАО "Российские железные дороги", из Калининграда в Москву отправился поезд "Янтарь" с почти 80 пассажирами. На обратный поезд уже выкуплены все билеты.

Сохраняются ограничения для транзита через Литву и Белоруссию — поезд не может перевозить более 100 человек, а остановки запрещены. В купе может находиться лишь два пассажира. Все обязаны соблюдать меры предосторожности в условиях распространения заразного заболевания.

Три месяца назад движение пассажирских поездов было приостановлено из-за карантинных мер, вызванных пандемией коронавируса COVID-19.

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