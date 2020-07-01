США скупили 90 процентов запаса препарата от COVID-19

Власти США скупили 90% трехмесячного запаса "Ремдесевира" (антивирусный препарат, применяющийся при лечении нового коронавируса) у калифорнийской компании Gilead Sciences. Для европейских стран лекарств почти не осталось. Ранее 140 тысяч доз были проданы по всему миру, в конце июня Штаты купили 500 тысяч доз.

Научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл считает, что продажа препарата с доказанной эффективностью против коронавируса должна регулироваться. Ведь это первый одобренный препарат, а к нему нет механизма доступа.

Если бы был решен вопрос с интеллектуальной собственностью, Великобритания покупала бы дженерики в Бангладеше и Индии, где патент Gilead не признается.

"Ремдесивир" изначально разрабатывался для лечения лихорадки Эбола, но не доказал свою эффективность. Для лечения коронавируса был одобрен в США 1 мая.