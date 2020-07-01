Франция решила прекратить участие в миссии НАТО в Средиземном море

Франция приостанавливает участие своих боевых кораблей в миссии НАТО Sea Guardian в Средиземном море.

Как сообщил официальный представитель французского военного ведомства, такое решение принято после расследования инцидента, произошедшего две недели назад.

В ночь на 18 июня командование французского военного корабля, дежурившего у побережья Ливии, отдало распоряжение о досмотре груза турецкого фрегата, прибывшего в этот район. Турецкие военные выполнить распоряжение отказались. Более того, уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял французский на прицел с помощью радарной системы ракетного наведения. В минобороны Франции такое поведение расценили как "исключительно враждебные и агрессивные действия".

Турецкая сторона опровергла версию французской, сообщив, что французский военный корабль "осуществлял опасное маневрирование", а турецкий фрегат использовал свои радарные системы для наблюдения за ним. При этом на связь с турецким кораблем якобы никто не выходил.

В этой связи Франция выдвинула требования по уточнению задач военно-морской операции Sea Guardian. В ожидании ответа Париж решил временно отозвать силы, участвующие в Sea Guardian, пишет ТАСС.