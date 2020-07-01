Сирия, США и антитеррор: видеосаммит Путина, Рухани и Эрдогана

Москве, Тегерану и Анкаре удалось многое сделать для урегулирования в Сирии, но еще надо принять меры по нейтрализации боевиков в Идлибе и Заевфратье. Об этом говорил Владимир Путин в ходе видеоконференции глав России, Ирана и Турции. Путин также отметил, что санкции США в отношении Дамаска, принятые в обход Совбеза ООН, "душат" Сирию и ведут к социально-экономической катастрофе, так что нужно как можно скорее организовать гуманитарную помощь по существующим каналам. Российский президент выразил намерение приехать в Тегеран на саммит по Сирии, когда позволит обстановка.

Путин машет рукой — такой жест теперь вместо традиционного рукопожатия перед камерами. И вместо одного — три разных интерьера встречи. У Владимира Путина флаги государств-участников — на экране, у турецкого лидера Реджепа Эрдогана — за спиной, а по обе стороны — как видно на кадрах турецкого телевидения — помощники по переговорам в масках, включая даже министра иностранных дел Чавошоглу. Президент Ирана Хасан Рухани появился на фоне трех узнаваемых символов государств. Так выглядел онлайн-саммит глав России, Ирана и Турции, на котором обсуждали ситуацию в Сирии. Главная задача — активизация совместной борьбы с международным терроризмом.

Надо подумать, какие еще меры необходимы для нейтрализации еще действующих террористических группировок. Наиболее напряженная обстановка сохраняется на неподконтрольных правительству Сирии территориях, в Эдлибской зоне деэскалации и на северо-востоке страны в Заевфратье, где значительно активизировалась деятельность боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ).

Идлиб остается в руках террористических группировок, которые еще и воюют между собой, претендуя на роль самой радикальной. Участились случаи столкновений с сирийской правительственной армией. И все же режим прекращения огня, который Путин и Эрдоган согласовали 5 марта в Москве, позволил существенно стабилизировать ситуацию. Военные России и Турции совместно патрулируют трассу М-4 "Алеппо - Латакия", вдоль которой был создан коридор безопасности.

"Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы как можно скорее в Сирии установились мир, порядок и безопасность, чтобы Сирия сохранила свою территориальную целостность", — заявил президент Турции.

А вот в Заевфратье заметно присутствие военнослужащих США, которых на территорию Сирии никто не приглашал и которые очень нервничают, когда в этом регионе появляются российские патрули. Один из них 10 июня американцы даже попытались заблокировать, однако, пойдя на обгон, техника с флагом США внезапно задымилась и заглохла.

И это далеко не единственный пример, как CША играют деструктивную роль в Сирии. И главное направление удара сейчас, даже во время пандемии коронавируса, — экономика Сирии.

"Свое негативное влияние оказывают и санкции, введенные в отношении Сирии в обход Совета безопасности ООН, то есть нелегальные, незаконные. По данным Всемирной продовольственной программы свыше 9 миллионов сирийцев, то есть половина населения, нуждаются в продовольственной помощи. Несмотря на это и на призыв генсекретаря ООН к смягчению санкционного давления в условиях пандемии, и в Вашингтоне, и в Брюсселе приняты решения продлить рестрикции против Дамаска. Кроме того, еще введены и новые санкции, целью которых, безусловно, является стремление к экономическому удушению Сирийской Арабской Республики. Поэтому столь важно сейчас продумать, как мы могли бы по соответствующим каналам наладить оказание гуманитарной помощи и поддержать сирийский народ", — заявил Владимир Путин.

"Незаконные действия американского режима не внесут какого-либо разлада в волю стран-друзей сирийского народа. И Америка путем военного давления, а также путем экономических санкций не сможет достичь своих незаконных целей", — уверен Хасан Рухани.

Формат, когда Россия, Иран и Турция согласовывают свои действия, за три года уже доказал свою эффективность. А конечная цель — добиться прочного установления мира в Сирии на основе территориальной целостности и суверенитета. Приверженность этим принципам стороны подтвердили и на онлайн-саммите. А Владимир Путин выразил готовность лично приехать в Тегеран. как только это будет возможно.