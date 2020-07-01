Помпео признал необходимость "разговаривать с русскими"

Соединенные Штаты "должны разговаривать с русскими", очень важно чаще взаимодействовать с Россией, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне госсекретарь США Майк Помпео. Говоря о возможном приглашении России на предстоящий в этом году саммит "большой семерки" в США, он отметил: решение об этом будет принимать президент Дональд Трамп.

Россия, по словам Помпео, доставляла проблемы в составе "большой восьмерки" и вне ее тоже продолжает представлять риск для США. Например, Россия противостоит Штатам в Афганистане, заявил глава Госдепа, повторив обвинения в продаже русскими стрелкового оружия членам движения "Талибан" (запрещено в РФ). Россия данные обвинения США неоднократно отрицала, напоминает РИА Новости.

При этом интересы России и США в Афганистане отчасти совпадают — в частности, в том, что касается необходимости снижения террористической угрозы. Публикации СМИ о том, что Россия якобы платила талибам за нападения на американских военных в Афганистане, Помпео комментировать не стал. При этом, передает ТАСС, он упомянул о "позитивных детальных дискуссиях по широкому спектру тем" на недавних переговорах США и России в Вене по стратегической стабильности.

По словам Помпео, администрация Дональда Трампа до сих пор вынуждена решать связанные с Россией проблемы, доставшиеся ей от администрации предыдущего президента США Барака Обамы. Именно его госсекретарь считает виновным в том, что Россия "смогла закрепиться в Сирии и добиться там колоссальных успехов", передает "Интерфакс".

В числе таких проблем Помпео упомянул и приписываемое России вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Госсекретарь также заявил о необходимости продлить истекающее в октябре текущего года оружейное эмбарго ООН против Ирана, выразив надежду, что Россия и Китай "поймут, что это — и в их интересах".