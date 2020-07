"Рома" договорилась с "Арсеналом" о продлении аренды Мхитаряна

Итальянский футбольный клуб "Рома" договорился с английским "Арсеналом" о продлении аренды полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна до конца текущего сезона.

Как сообщает пресс-служба римлян, клубы также достигли предварительного соглашения о продлении аренды на следующий сезон.

⚡️ L’#ASRoma è lieta di annunciare di avere esteso la durata del prestito di @HenrikhMkh fino alla fine della stagione in corso e di aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza del calciatore anche per il 2020-21