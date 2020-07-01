"Рома" договорилась с "Арсеналом" о продлении аренды Мхитаряна

Итальянский футбольный клуб "Рома" договорился с английским "Арсеналом" о продлении аренды полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна до конца текущего сезона.

Как сообщает пресс-служба римлян, клубы также достигли предварительного соглашения о продлении аренды на следующий сезон.

⚡️ L’#ASRoma è lieta di annunciare di avere esteso la durata del prestito di @HenrikhMkh fino alla fine della stagione in corso e di aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza del calciatore anche per il 2020-21 — AS Roma (@OfficialASRoma) June 30, 2020

"Я счастлив остаться в "Роме", потому что здесь есть еще цели, которых я хочу достичь", – сказал 31-летний футболист.

Напомним, Мхитарян стал игроком "Арсенала", перейдя из "Манчестер Юнайтед" летом 2018 года. Также выступал за дортмундскую "Боруссию" и донецкий "Шахтер".

Генрих в текущем сезоне в составе "Ромы" принял участие в 19 играх во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Также на его счету 86 матчей и 29 голов за сборную Армении.