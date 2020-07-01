Водитель "Ягуара" перепутала педали и протаранила две машины и ворота автосервиса

Перепутавшая педали владелица Jaguar врезалась в две машины на парковке автосервиса, а затем протаранила ворота автомойки. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Странная авария произошла днем 30 июня на улице Коминтерна. Дорогостоящая иномарка первым делом врезалась в Peugeot, а тот отлетел в рядом стоящую "Ниву". Водитель сдала назад и тут же повредила ворота автомойки и снесла на въезде дорожный знак.

Но на этом злоключения не закончились. Попытавшись исправить положение, женщина тронулась вперед, но моментально набрала скорость и протаранила ворота автосервиса, при этом чудом не сбив его сотрудников.