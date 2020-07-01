Проскурин был человеком и актером широчайшего диапазона

Его характерная улыбка с прищуром и умение передавать тончайшие грани персонажа снискали огромную зрительскую любовь. На 69-м году жизни не стало Виктора Проскурина, заслуженного артиста России. Его бесшабашный Гена Ляпишев из "Большой перемены", предприимчивый купец Вожеватов из "Жестокого романса", по-английски сдеражанные братья-близнецы из фильма про Шерлока Холмса "Сокровища Агры" — это только некоторые яркие образы. Виктор Проскурин сыграл более чем в 120 картинах, участвовал в постановках "Ленкома" и Театра Ермоловой.

Лицо, манера держаться, сила, идущая изнутри. Выйти замуж за капитана Блинова мечтала не только героиня Веры Глаголевой. Его харизма "пробивала" экран.

Честный, принципиальный, надежный — таким был и в жизни, подписывается каждая из пяти жен.

За его 130 киноработами — обычное советское детство. Мальчишка с московской окраины. Если бы не драмкружок Дома пионеров, может, и не пробивался бы так упорно в театральный вуз: то ростом, говорили, не вышел, то глаз почти не видно, то слишком простое лицо. Один из ответов на крик души: "Почему не взяли?!", помнил дословно.

C пятой или четвертой попытки он все-таки — студент Щукинского училища. В 19 — кинодебют. "Орлята Чапая". "Белорусский вокзал", где едва не погиб, играя эпизод. А в начале 70-х — "Большая перемена", роль безалаберного ученика вечерней школы и всесоюзная слава.

Чувство юмора, вспоминает и Панкратов-Черный, рассказывая о съемках "Жестокого романса", где играл лихого кавалериста.

В "Военно-полевом романе" его утвердили на главную роль, которую потом отдали Николаю Бурляеву.

"Сложный, но талантливый", — признался кинорежиссер Никита Михалков.

Был и театр — в "Ленкоме" он отслужил 18 лет, потом в Театре Ермоловский, с которым пришлось расстаться не по своей воле. Но, к счастью, продолжалась работа в кино.

"Ушел из жизни замечательный актер и человек. Он великолепно сыграл роль странного капризного англичанина", — сказал актер Василий Ливанов.

Не очень публичный, несмотря на профессию, два года назад он согласился в эфире рассказать о страшном диагнозе и своем враче: "Если ты соглашаешься с какими-то вещами, то становишься пленником. А я хочу, чтобы у меня осталась такая черта характера - пленных не берем".

Человек и актер широчайшего диапазона. Золотой фонд отечественного кино.