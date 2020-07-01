"Честный знак" положит конец контрафакту и пиратству

В России вводится особая маркировка лекарств — их подлинность можно будет проверить с помощью специального приложения на телефоне. Как это будет работать?

Сканер в аптеке — теперь своего рода детектор лжи для производителей лекарств. По цифровому коду упаковку можно отследить от фармацевтического завода до аптечной полки. Проверить подлинность того или иного лекарства может любой посетитель, приложение "Честный знак" устанавливается на телефон, берем лекарство, наводим на QR-код телефон, и он моментально сканируется: мы видим, что препарат зарегистрирован в аптечной сети, значит, контрафакта здесь быть не может.

До введения маркировки на фармацевтическом рынке работало множество мошеннических схем. Самая безобидная из них - так называемый "перелив", когда в аптеках продают лекарства, предназначенные для больниц.

"Товар на рынок продается по разным системам, по разным ценам. Ранее существовала возможность перехода товара из рынка в рынок. Система "Честный знак" такие операции делает невозможными", — отметил Вадим Горбунов, IT-директор "Ригла".

Но иногда расплачиваться приходится здоровьем. Ольге Тарасовой вдруг перестало помогать лекарство. Очередную пачку она купила в соседней аптеке. Когда пациентка обратилась к врачу, ей все объяснили, что, скорее всего, она пьет подделку.

Подделывают практически все. Пандемия коронавируса для мошенников стала золотой жилой.

"Рост контрафакта по противовирусным препаратам всего за прошедшие 4 месяца увеличился на 18%. При этом продажи контрафакта — это 35%, реализуемых через Интернет", — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Новые препараты, разработанные специально для борьбы с коронавирусом, с 1 июля маркируются в обязательном порядке еще на заводе.

"Пациент может быть уверен, врач, применяющий препарат может быть уверен, что никаких нарушений в движении этого препарата не наблюдается", — сказал Владимир Колышкин, директор ярославского завода готовых лекарственных форм.

Теперь маркировка обязательна для обуви, лекарств и табака, причем как отечественных, так и иностранных производителей. До конца года к этим отраслям присоединят духи, где традиционно море контрафакта, а также фотоаппараты и шины. Система уже сейчас налажена таким образом, что подделывать цифровой код бессмысленно.

"Он привязан к конкретному юридическому лицу, которое этот код получило. Если производитель продал какому-то оптовому лицу, а потом юридическому лицу, то код перемещается вместе с ним, и нигде больше всплыть он не может, потому что все это фиксируется в системе", — пояснил Реваз Юсупов, заместитель директора ЦРПТ. Невозможно и получить коды заранее, чтобы потом клеить, куда угодно.

Складские запасы тоже нужно промаркировать. Либо, как минимум, сообщить точные данные о партии товара. Иначе после 1 августа его нельзя будет продавать. При этом для добросовестных производителей технически все довольно просто.

Система обязательной маркировки вводится постепенно. Но к 2024 году она должна охватить практически все отрасли. Система "Честный знак" — как рассчитывают разработчики - сможет завершить эру контрафакта и пиратства.