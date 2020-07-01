Роту немецких спецназовцев распустили из-за экстремизма

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр распустила элитный отряд немецкого спецназа. В официальном заявлении министра говорится, что бойцы второй роты Отряда специального назначения с апреля 2017 года демонстрировали правоэкстремистские настроения и недостаточную верность конституции.

Крамп-Карренбауэр отметила, что служащие Kommando Spezialkräfte (KSK) должны пользоваться полным доверием не только военных и политических властей, но и депутатов. Но, как показала проверка, KSK стала слишком самостоятельной, и в отряде создалась атмосфера "токсичного лидерства".

Усугубляет ситуацию то, что следователи не смогли обнаружить следов 37 тысяч боеприпасов, а также 62 килограмма взрывчатки, находившихся в ведении KSK. Сейчас эксперты проверяют расходование спецназовцами не только боеприпасов, но средств связи и другого спецоборудования.

Впрочем, Крамп-Карренбауэр предложила считать роспуск второй роты не наказанием KSK, а возможность для "перезагрузки".

"Подразделение нужно лучше интегрировать в бундесвер. Задачи KSK по возможности берут на себя другие подразделения. Нужно гарантировать верность конституции", — заключила министр.

KSK была создана в 1996 году для проведения сложных специальных операций, например, освобождения немецких заложников в "горячих точках", пишет РИА Новости.