"Замахнулся — бей", — заявил Порошенко Зеленскому

Экс- президент Украины Петр Порошенко обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому и генпрокурору Ирине Венедиктовой с предложением не откладывать его арест. "На надо откладывать", — сказал он на заседании суда по избранию ему меры пресечения и вспомнил поговорку "замахнулся — бей".

Прокуратура просит отпустить бывшего главу государства под личное обязательство. Экс-президенту запрещено выезжать из города, рекомендуется воздержаться от общения с другими фигурантами дела, он обязан сдать паспорт и являться к следователю по первому вызову к следователю и в суд.

Порошенко подозревается в том, что в 2018 году вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко — на тот момент начальника киевского управления СБУ. Через полгода Порошенко уволил Семочко, а он обжаловал увольнение в Верховном суде.