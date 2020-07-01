Собянин сомневается во второй волне коронавируса

Сомнительно, что будет вторая волна коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, общаясь с горожанами в парке "Филатов луг" в Новой Москве Самая тяжелая ситуация была в начале апреля, сейчас же возможны небольшие отклонения, но кардинально ситуацию они не изменят. А так с каждой неделей становится все лучше.

Собянин подчеркнул, что есть уже неплохие разработки вакцины, и он надеется получить в сентябре уже большие объемы.

Оперштаб сообщил о рекордно низком числе зараженных коронавирусом за сутки – 611 человек – за прошедшие три месяца. 6 апреля был зафиксирован 591 заразившийся. Коэффициент распространения – 0,3.