Слуцкий – о ничье с "Уфой": ни одна из команд не наиграла на победу

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал игру своих подопечных в матче 25-го тура российской премьер-лиги против "Уфы". Встреча завершилась вничью – 0:0.

"Ни одна из команд не наиграла явно на победу. В такой игре всегда может быть 1:0, 0:1, – приводит слова Слуцкого пресс-служба "Рубина". – Я говорил о том, что скорее всего такие матчи идут до ошибки, что "Уфа" дома очень хорошо использует какой-то стандарт или быструю атаку. С одной стороны, я рад, что мы роковую ошибку не допустили. С другой стороны, в такой ситуации с тремя очками нам было бы спокойнее".

Напомним, "Уфа" с 32 очками поднялась на шестое место в турнирной таблице, а "Рубин" расположился на 12-й строчке, имея в активе 27 баллов. В следующем туре чемпионата России уфимцы 5 июля примут "Урал", а казанцы в тот же день дома сыграют с "Оренбургом".