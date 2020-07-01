1 июля 202020:02

Мезенцев оценил слова Лукашенко и российско-белорусские отношения

AP Images

Слова белорусского президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск — единственный оставшийся союзник для Москвы, могут говорить о том, что Белоруссия хочет, доказывает и стремится быть самым близким союзником России, считает российский посол в республике Дмитрий Мезенцев.

Он также заявил, что разговоры о том, что на предстоящие в Белоруссии президентские выборы якобы оказывается давление со стороны России, не имеют под собой никаких оснований. "Если кто-то считает, что это не так, пусть предъявит какие-то факты", — сказал Мезенцев в онлайн-интервью журналистам.

РФ получила развернутые ответы на все вопросы, связанные с президентскими выборами в Белоруссии, сказал дипломат. Он выразил убежденность в том, что и на другие вопросы, которые будут возникать по мере продолжения предвыборной кампании, российские представители будут получать "скорые и развернутые профессиональные ответы".

Российский посол сообщил и о том, что полноценное перемещение через российско-белорусскую границу после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, будет возобновлено уже летом. По крайней мере Мезенцев призвал в это верить.

Комментируя факт участия лидеров России и Белоруссии в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату, дипломат указал, что он демонстрирует общность и единство подходов двух стран в отношении прошлого и совместной истории.

Что касается сроков проведения встречи премьер-министров стран ЕАЭС, посол сообщил, что она ожидается 17 июля, однако ясности по формату проведения пока нет. "В каком бы формате она ни пришла, она будет, безусловно, шагом по укреплению экономического интеграционного объединения", — подчеркнул Мезенцев, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, Мезенцев выразил уверенность в том, что спор по газу между Россией и Белоруссией не окажет влияния на систему двусторонних отношений.

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