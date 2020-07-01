На Урале завершилось голосование по поправкам

В Уральском федеральном округе закрылись избирательные участки. В последний и основной день голосования по поправкам к Конституции России явка на 16.00 по московскому времени составила более 58 процентов. Самые активные избиратели Урала проживают в Ямало-Ненецком автономном округе — явка более 78 процентов.

Как сообщили в ЦИК России, грубых нарушений избирательного законодательства не зафиксировано. Впрочем, в Челябинской области трое граждан пытались вынести с участков бюллетени. Делом занимаются полицейские.

В Екатеринбурге злоумышленники, представившись работниками больниц и поликлиник, по телефону ввели в заблуждение жителей об обнаружении в подъездах их домов коронавируса COVID-19. Избиратели в возрасте, всерьез восприняв ложное требование самоизолироваться, отказались впустить в квартиры членов участковых комиссий.

Избирательными комиссиями были предприняты все возможные меры для сохранения здоровья избирателей на участках. Члены комиссий использовали средства индивидуальной защиты и соблюдали социальную дистанцию.

Общероссийское голосование по поправкам к Основному закону началось 25 июня.