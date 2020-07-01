В Красногорске ликвидировано открытое горение

На крупном пожаре в Подмосковье ликвидировано открытое горение, сообщает МЧС. Днем в деревне Гольево в Красногорске возник пожар — загорелся ангар с хранившимися в нем автомобильными покрышками и мусором. Площадь пожара превысила 2000 кв. м, огонь мог перекинуться на соседний автосервис.

К 17.00 по Москве пожарным удалось справиться с открытым горением, сейчас на месте пожара проводится проливка и разбор конструкций. Ангар частично разрушен. По предварительной информации, пострадавших нет.