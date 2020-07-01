ЦИК обосновал публикацию предварительных итогов голосования

Результаты голосования по поправкам к Конституции публикуются в режиме онлайн, а не после закрытия всех участков в интересах открытости и объективности, пояснил заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев. Тем более, продолжил он, протоколы участковых комиссий появляются в системе ГАС "Выборы" сразу после ввода и появляться они начали уже некоторое время назад.

"Мы стали отображать информацию, когда она стала более объемной статистически, чтобы не было поспешных выводов на основе частных, детальных и очень несистемных вводов данных", — приводит слова Булаева ТАСС.

Со своей стороны, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что ЦИК не нарушает никаких правил, публикуя предварительные итоги до завершения голосования по стране. "ЦИК действует легитимно", — подчеркнул Клишас.

По данным ЦИК РФ, на 18:40 московского времени явка по стране составила 64,88 процента. После обработки 10,4 процента бюллетеней, "за" поправки в Конституцию проголосовали 70,87 процента избирателей, "против" — 28,10 процента.

В двух регионах: в Чукотском автономном округе и Сахалинской области подсчет голосов завершен. Соответственно, на Чукотке "за" проголосовали 80,3 процента, "против" — 18,6, на Сахалине "за" — 74,8 процента, "против" — 24,04 процента.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходит с 25 июня, основной день голосования — 1 июля. Это было сделано для противодействия распространению коронавируса.