"Зенит" обыграл "Тамбов" благодаря голу Ригони на 91-й минуте

Футболисты петербургского "Зенита" в Нижнем Новгороде переиграли команду "Тамбов" со счетом 2:1. "Сине-бело-голубые" довели беспроигрышную серию в турнире до 14 игр – 11 побед, 3 ничьи.

У победителей встречи голами отметились Сердар Азмун (43-я минута) и Эмилиано Ригони (90+1). Форвард петербуржцев Артем Дзюба записал на свой счет результативную передачу. В составе проигравших единожды отличился Валерий Чуперка, реализовавший пенальти на 88-й минуте.

"Зенит" одержал четвертую победу кряду и с 59 очками лидирует в турнирной таблице, а "Тамбов", потерпевший четвертое поражение в последних пяти играх, расположился на 14-й строчке, имея в активе 25 баллов.

В следующем туре чемпионата России подопечные Сергея Семака в воскресенье, 5 июля, на выезде сыграют с "Краснодаром", а команда Тимура Шипшева днем ранее в Москве встретится со "Спартаком".