ГП Белоруссии считает законным задержание Бабарико

Генпрокуратура Белоруссии подтвердила законность задержания бывшего главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.

Как заявили в пресс-службе ведомства, законность задержания проверена прокуратурой. Кроме того, ее подтвердил свои постановлением суд Центрального района Минска от 24 июня текущего года, пишет "Интерфакс".

О возбуждении уголовного дела, связанного с Белгазпромбанком, стало известно в середине июня. Дело было заведено по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. 11 июня в Белгазпромбанке прошли обыски.

О задержании Бабарико стало известно 18 июня. Тогда белорусский Комитет государственного контроля сообщил, что подозреваемый являлся непосредственным организатором и руководил противоправной деятельностью. Сам Бабарико заявлял, что ситуация вокруг Белгазпромбанка носит заказной, политический характер.