1 июля 202021:21

ГП Белоруссии считает законным задержание Бабарико

Белорусский портал

Генпрокуратура Белоруссии подтвердила законность задержания бывшего главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.

Как заявили в пресс-службе ведомства, законность задержания проверена прокуратурой. Кроме того, ее подтвердил свои постановлением суд Центрального района Минска от 24 июня текущего года, пишет "Интерфакс".

О возбуждении уголовного дела, связанного с Белгазпромбанком, стало известно в середине июня. Дело было заведено по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. 11 июня в Белгазпромбанке прошли обыски.

О задержании Бабарико стало известно 18 июня. Тогда белорусский Комитет государственного контроля сообщил, что подозреваемый являлся непосредственным организатором и руководил противоправной деятельностью. Сам Бабарико заявлял, что ситуация вокруг Белгазпромбанка носит заказной, политический характер.

Сейчас

20:22

ЦИК назвал явку на голосовании по Конституции "очень достойной"

19:51

Решение по аресту Порошенко так и не приняли

19:30

"Зенит" обыграл "Тамбов" благодаря голу Ригони на 91-й минуте

19:26

Новый свиной грипп и ситуация с COVID-19: комментарий ВОЗ

18:31

На Урале завершилось голосование по поправкам

18:25

Любимова отреагировала на смерть Проскурина

18:16

Собянин сомневается во второй волне коронавируса

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Поправки в Конституцию: будет учтен каждый голос

Поправки в Конституцию: будет учтен каждый голос

35 минут назад
Новый свиной грипп и ситуация с COVID-19: комментарий ВОЗ

Новый свиной грипп и ситуация с COVID-19: комментарий ВОЗ

1 час назад
Сирия, США и антитеррор: видеосаммит Путина, Рухани и Эрдогана

Сирия, США и антитеррор: видеосаммит Путина, Рухани и Эрдогана

19 минут назад
У Мишустина "зашкаливают антитела", считает Памфилова

У Мишустина "зашкаливают антитела", считает Памфилова

49 минут назад
Любимова отреагировала на смерть Проскурина

Любимова отреагировала на смерть Проскурина

2 часа назад
ЦИК назвал явку на голосовании по Конституции "очень достойной"

ЦИК назвал явку на голосовании по Конституции "очень достойной"

45 минут назад
Президенты России, Ирана и Турции приняли совместное заявление

Президенты России, Ирана и Турции приняли совместное заявление

5 часов назад
Трампу докладывают не обо всем

Трампу докладывают не обо всем

41 минута назад
Собянин сомневается во второй волне коронавируса

Собянин сомневается во второй волне коронавируса

2 часа назад
Россиянин открыл новую туманность при помощи самодельного телескопа

Россиянин открыл новую туманность при помощи самодельного телескопа

4 часа назад
МИД надеется, что ЕС передумает насчет России

МИД надеется, что ЕС передумает насчет России

4 часа назад
Джо Байден решил вести свою избирательную компанию тихо

Джо Байден решил вести свою избирательную компанию тихо

15 минут назад
Решение по аресту Порошенко так и не приняли

Решение по аресту Порошенко так и не приняли

1 час назад
Ко дню рождения Тимофея Трибунцева. Его называют новым Смоктуновским…

Ко дню рождения Тимофея Трибунцева. Его называют новым Смоктуновским…

8 часов назад
Рубль в июле: нет повода для стресса

Рубль в июле: нет повода для стресса

15 часов назад
Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

29.06.2020 09:00
Эда Генри уволили из Fox News за домогательства

Эда Генри уволили из Fox News за домогательства

13 минут назад
Мезенцев оценил слова Лукашенко и российско-белорусские отношения

Мезенцев оценил слова Лукашенко и российско-белорусские отношения

1 час назад
Вашингтон призвал Анкару оставить собор Святой Софии музеем

Вашингтон призвал Анкару оставить собор Святой Софии музеем

1 час назад
"Зенит" обыграл "Тамбов" благодаря голу Ригони на 91-й минуте

"Зенит" обыграл "Тамбов" благодаря голу Ригони на 91-й минуте

1 час назад
США конфисковали 13 тонн китайских изделий из человеческих волос

США конфисковали 13 тонн китайских изделий из человеческих волос

2 часа назад
В Wirecard и к Маркусу Брауну пришли с обысками

В Wirecard и к Маркусу Брауну пришли с обысками

2 часа назад
В Красногорске ликвидировано открытое горение

В Красногорске ликвидировано открытое горение

2 часа назад
Песков ответил на вопросы о Путине, маске и розыгрыше

Песков ответил на вопросы о Путине, маске и розыгрыше

2 часа назад
На Урале завершилось голосование по поправкам

На Урале завершилось голосование по поправкам

2 часа назад
Роту немецких спецназовцев распустили из-за экстремизма

Роту немецких спецназовцев распустили из-за экстремизма

3 часа назад
Слуцкий – о ничье с "Уфой": ни одна из команд не наиграла на победу

Слуцкий – о ничье с "Уфой": ни одна из команд не наиграла на победу

3 часа назад
Франция решила прекратить участие в миссии НАТО в Средиземном море

Франция решила прекратить участие в миссии НАТО в Средиземном море

3 часа назад
Водитель "Ягуара" перепутала педали и протаранила две машины и ворота автосервиса

Водитель "Ягуара" перепутала педали и протаранила две машины и ворота автосервиса

3 часа назад
США скупили 90 процентов запаса препарата от COVID-19

США скупили 90 процентов запаса препарата от COVID-19

3 часа назад
РЖД возобновили пассажирские перевозки в Калининград

РЖД возобновили пассажирские перевозки в Калининград

3 часа назад
Полузащитник Лоренсо Мельгарехо покинул "Спартак"

Полузащитник Лоренсо Мельгарехо покинул "Спартак"

3 часа назад
Жара и СИЗы: мнение ведущего научного сотрудника центра Гамалеи

Жара и СИЗы: мнение ведущего научного сотрудника центра Гамалеи

3 часа назад
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии

Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии

4 часа назад
Россия следит за натовским "Мангустом"

Россия следит за натовским "Мангустом"

4 часа назад
Зеленскому напомнили, что ему сказал "глас с небес"

Зеленскому напомнили, что ему сказал "глас с небес"

4 часа назад
PGNiG вернула "Газпрому" 90 миллионов долларов

PGNiG вернула "Газпрому" 90 миллионов долларов

4 часа назад
Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США

Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США

5 часов назад
Россия подняла истребители для перехвата американского разведчика

Россия подняла истребители для перехвата американского разведчика

5 часов назад
У украинских военных взорвался "Молот"

У украинских военных взорвался "Молот"

5 часов назад
Меркель отреагировала на американские санкционные угрозы

Меркель отреагировала на американские санкционные угрозы

6 часов назад
Родственники жертвы смертельного ДТП удивили адвоката Ефремова

Родственники жертвы смертельного ДТП удивили адвоката Ефремова

7 часов назад
Коронавирусу предложили противопоставить "три Т"

Коронавирусу предложили противопоставить "три Т"

9 часов назад
Большой фестиваль мультфильмов пройдет онлайн

Большой фестиваль мультфильмов пройдет онлайн

9 часов назад
В России подорожали услуги ЖКХ

В России подорожали услуги ЖКХ

11 часов назад
С 1 июля можно получить выплату на детей от 3 до 16 лет

С 1 июля можно получить выплату на детей от 3 до 16 лет

15 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку