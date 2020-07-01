Решение по аресту Порошенко так и не приняли

Заседание по избранию меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко состоится 8 июля. Печерский районный суд объявил до этой даты перерыв.

Трансляция заседания велась в YouTube-канале "Судебная власть Украины". Судья обратил внимание на то, что в следующий раз в качестве свидетелей будут вызваны понятые, присутствовавшие при вручении подозрения Порошенко.

Бывший президент Украины обвиняется по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки. По данным следствия, Порошенко, будучи главой страны, принял такое решение без согласования с Советом национальной безопасности и обороны Украины. Экс-лидер государства склонил тогда еще председателя Службы внешней разведки Егора Божка к превышению полномочий и назначению Семочко на должность, которая была занята другим человеком.

Действия Порошенко привели к тяжким последствиям, в числе которых нарушение закона о гостайне, а также ущерб в размере 557 тысяч гривен (около 15 тысяч долларов).

В среду, 1 июля, экс-президент Украины посоветовал ныне действующему главе государства Владимиру Зеленскому и генпрокурору Ирине Венедиктовой не откладывать его арест, если он того заслуживает.