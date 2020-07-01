В России завершили свою работу почти все избирательные участки

Завершили свою работу избирательные участки в большей части России. Чуть меньше часа остается до окончания голосования по поправкам к Конституции в Калининграде, передает "Россия 24".

Избирательные участки работали с соблюдением всех необходимых мер безопасности: на входе измеряли температуру, выдавали маски и перчатки, использовали антисептики.

Отдать свой голос россияне могли с восьми утра до восьми вечера по местному времени. Как отмечают в ЦИК, серьезных нарушений в ходе голосования не было зафиксировано.