Черышев – в запасе "Валенсии" на матч Ла Лиги с "Атлетиком"

В рамках 33-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на поле стадиона "Месталья" сыграет с командой" Атлетик" из Бильбао. Российский игрок "летучих мышей" Денис Черышев начнет игру на скамейке запасных.

"Валенсия": Силессен, Диакаби, Паулиста, Коста, Флоренци, Кондогбиа, Гедеш, Парехо, Ферран Торрес, Родриго Морено, Макси Гомес.

"Атлетик": Симон, Берчиче, Капа, Мартинес, Ерай, Муньяин, Кордоба, Дани Гарсия, Унай Лопес, Уильямс, Рауль Гарсия.

Напомним, "Валенсия" с 46 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а "Атлетик" расположился строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.