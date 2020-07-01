У Мишустина "зашкаливают антитела", считает Памфилова

Российский премьер Михаил Мишустин мог бы надеть медицинскую маску при голосовании по поправкам к Конституции РФ, считает председатель ЦИК Элла Памфилова.

Некоторые должностные лица, включая председателя правительства, пришли голосовать без маски, хотя было рекомендовано использовать СИЗ.

Памфилова добавила, что знает: у Мишустина зашкаливают антитела. Поэтому мог бы и надеть маску, передает ТАСС.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства голосовал без маски. По его словам, Путин полностью доверяет тем санитарным мерам, которые были приняты на участке. А не потому что он пренебрегает правилами безопасности.

30 апреля стало известно, что Мишустин болен коронавирусом и лечится в одной из городских больниц. 19 мая он вернулся к работе.