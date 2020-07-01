ЦИК назвал явку на голосовании по Конституции "очень достойной"

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала явку на общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию очень достойной.

"Это очень достойная цифра, тем более в таких условиях, когда некоторые боялись выходить из дома", — заявила она в эфире телеканала "Россия 1".

Памфилова сообщила также, что ЦИК на данный момент не получал каких-либо жалоб на серьезные нарушения при голосовании, которые требовали бы рассмотрения на заседании комиссии. По ее словам, информации о каких-либо удалениях наблюдателей или представителей СМИ нет.

Согласно данным ЦИК по итогам обработки 20 процентов протоколов, поправки к Основному закону страны поддержали 72,14 процента россиян, против поправок проголосовали 26,89 процента. Общая явка на 20:10 московского времени составила 64,99 процента. Избирательные участки в большей части России завершили свою работу.