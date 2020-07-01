Эда Генри уволили из Fox News за домогательства

Ведущего телеканала Fox News Media Эда Генри уволили с должности после расследования обвинений в сексуальных домогательствах в его адрес.

Генеральный директор Fox News Media Сюзанна Скот и президент Джей Уоллес проинформировали об этом остальных сотрудников специальным письмом, которое было разослано утром в среду, 1 июля.

Так, в письме сообщается, что 25 июня адвокат одного из бывших сотрудников канала подал на Генри жалобу о том, что несколько лет назад его подзащитный стал жертвой сексуального домогательства со стороны телеведущего прямо на рабочем месте.

Было решено провести независимое расследование данной претензии, для чего руководство Fox News наняло стороннюю юридическую фирму. На время расследования Генри был отстранен от своих обязанностей в эфире. После того как юристы представили свою выводы, он был сразу же уволен, пишет РИА Новости.

В 2017 году компания 21 Century Fox, которой принадлежит телеканал Fox News, сообщила об увольнении ведущего Билла О'Рейли, который также оказался замешанным в скандале с домогательствами. По данным американских журналистов, О’Рейли заплатил за молчание предполагаемой жертве его сексуальных домогательств 32 миллиона долларов.