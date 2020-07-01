Джо Байден решил вести свою избирательную компанию тихо

Кандидат на пост президента от Демократической партии Джо Байден отказался от проведения предвыборных митингов. Свое решение 77-летний политик объяснил заботой об избирателях.

"Штаб Байдена принял важное политическое решение относительно предвыборной тактики: "каждый день, в который нам удалось Байдена не показать – это выигранный день", — рассказал в эфире телеканала "Россия 1" политик и историк Сергей Станкевич.

30 июня бывший вице-президент США и кандидат на пост главы государства от демократов Джо Байден сообщил, что из-за пандемии коронавируса не намерен проводить предвыборные митинги вплоть до выборов, которые пройдут в ноябре 2020 года. Он отметил, что таким образом хочет защитить себя и избирателей от коронавируса.

"Я намерен прислушаться к советам врача, причем речь идет не только о моем здоровье, но и о здоровье всех в стране. Это означает, что я не буду организовывать митинги", — сказал журналистам 77-летний экс-вице-президент США.

Также он выразил мнение, что нынешняя президентская кампания в США — "самая странная предвыборная кампания в новейшей истории".