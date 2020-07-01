"Валенсия" Черышева потерпела третье поражения кряду в Ла Лиге

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на поле домашнего стадиона "Месталья" проиграла команде "Атлетик" из Бильбао – 0:2. У победителей дубль оформил Рауль Гарсия, забивший на 13-й и 47-й минутах.

Российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев начал игру на скамейке запасных, а на поле появился на 62-й минуте, выйдя вместо Феррана Торреса.

"Атлетик" одержал третью победу в последних пяти играх и с 48 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице, а "Валенсия", потерпевшая третье поражение кряду, расположилась на десятой строчке, имея в активе на два очка меньше.