Дубль Обамеянга помог "Арсеналу" разгромить "Норвич"

Футболисты лондонского "Арсенала" разгромили "Норвич Сити" в матче 32-го тура английской премьер-лиги. "Канониры" отправили в ворота "канареек" четыре безответных мяча – 4:0.

В составе победителей дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг (33-я и 67-я минуты), а также по разу отличились Гранит Джака (37) и Седрик (81).

Обамеянг, помимо дубля, отдал одну результативную передачу. Теперь на счету 31-летнего форварда 50 голов в 79 играх за лондонскую команду. Таким образом, габонец побил рекорд Тьерри Анри, которому потребовалось 83 матча, чтобы забить столько же мячей за "канониров".

"Арсенал" одержал третью победу в последних пяти играх и с 46 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Норвич", потерпевший четвертое поражение кряду, расположился на 20-й строчке, имея в активе 21 очко.