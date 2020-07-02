Несколько тысяч недостоверных сообщений о голосовании по поправкам в Конституцию за месяц выявила Общественная палата России. Для создания некоторых ложных новостей подделывались официальные документы, использовались актёры. Как ложь отличали от правды?

Участки закрылись, но борьба с дезинформацией продолжается: больше восьми тысяч вбросов за месяц! Каждый случай проверяли отдельно.

Приморье. Сотни документов валяются в грязи, но как только на место едут члены избиркома, бумаги таинственно исчезают. Видео оказалось очередной провокацией и все же попало на так называемую карту нарушений движения "Голос".

"Чемпионом по распространению дезинформации является так называемая Карта нарушений "Голоса", — заявил Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты РФ. — Всего 28 сообщений из полутора тысяч заявленных на этой карте можно признать хоть сколько-нибудь имеющими признаки достоверности".

Если нарушений нет, их, видимо, приходилось выдумывать. Участок в Москве: молодой человек смущен — наблюдатель заметил у него папку с документами, похожими на протоколы; вечер в полиции неизбежен. В Якутске развенчали дезу о бюллетенях, которые якобы выдают без номера избиркома.

Разоблачать ложь помогает контроль. В наблюдатели впервые записались полмиллиона человек. И тем, кто стоит за мощной атакой на голосование, это не понравилось.

"Активность наших коллег вызывает подчас негативную реакцию, — говорит председатель Общественной палаты Лидия Михеева. — Мы сообщали об угрозах расправы, которые поступили в адрес нашей коллеги Натальи Кирюхиной".

Силами наблюдателей разоблачили сотни ложных информационных сообщений, как, например, о якобы вбросе в Саранске. Но там женщина лишь помогла сестре-инвалиду положить ее бюллетень. Те, кто тиражируют ложь, пост уже удалили, но появились новые — еще более абсурдные.

"С момента старта конституционной реформы недоброжелатели и критики стали вести откровенную информационную войну, запускать фейки — такие рядовые и абсурдные, как то, что Конституция с поправками якобы появилась в магазинах, или что есть поправка, что всех мусульман будут крестить", — говорит Александр Брод, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

В центре скандала оказалась инста-дива Виктория Боня — пранкеры предложили ей от имени бизнесмена Евгения Чичваркина деньги за антирекламу поправок; она согласилась. Другой девушке якобы и деньги не нужны; она предложила скинуть свои фотки без футболки тем, кто проголосует против. Можно ли поверить в этот голый энтузиазм? А одна юридическая контора предлагает вид на жительство в США россиянам, голосующим аналогично. Всё это называют не иначе как манипуляцией.

"Используются боты, используются определенные тэги, используются сервисы кросспостинга и иные методы для продвижения трендов в социальных сетях, — говорит Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного Интернета. — Это манипуляция, чтобы формировать общественное мнение и продвигать эту точку зрения".

Такой опыт борьбы с дезинформацией может оказаться бесценным в будущем. Члены Общественной палаты хотят обсудить его в Госдуме. А в ЦИК пообещали внести в черный список провокаторов. Аккредитацию на следующих выборах они не получат.