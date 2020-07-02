Путешествия по Европе - быть или не быть: ЕС разделился на два лагеря

Решение Евросоюза открыть границы для неевропейских стран поддержали не все члены сообщества. Против выступила Австрия, несмотря на то, что авиационная и туристическая отрасли переживают кризис. А в Германии и Португалии частично вернули карантинные меры пока что локально.

Почти три недели напряженных консультаций с национальными столицами потребовались официальному Брюсселю для определения порядка открытия внешних границ ЕС. В итоге были определены 15 стран, туристы из которых теоретически получили возможность путешествовать в Европу уже с 1 июня. Однако, и этот короткий список получил статус рекомендательного.

Предложенный перечень поддержали не все страны ЕС. А ведь в Брюсселе списку придавали огромное политическое значение: он должен был продемонстрировать, что "общеевропейский подход" все еще существует. Но прямо в среду Австрия — одна из стран, голосовавших против, — заявила об отказе открывать свои границы.

"Европейский Совет представил рекомендации, согласно которым можно открыть границы для 15 неевропейских стран. Говоря прямым текстом: это лишь рекомендации и отправная точка для дальнейших действий. Однако, мы предпочтем оставить запрет на въезд неевропейских граждан в силе до новых распоряжений", — заявил министр иностранных дел Александр Шалленберг.

Опасения Австрии разделяют еще как минимум в пяти странах ЕС: на фоне смягчения мер карантина вновь растет количество заражений, в Европе говорят о возможности второй волны пандемии. В немецком регионе Северный Рейн-Вестфалия уже продлили карантин из-за локальной вспышки; о возвращении жестких мер обьявили Лиссабон и центральный регион Португалии.

Но в Европейской ассоциации авиаперевозчиков выразили "разочарование" отсутствием конкретных мер, которые позволили бы возобновить продажи авиабилетов в нормальном режиме. Это отправило авиаотрасль в самый серьезный кризис за все время ее существования, заявили во французском Airbus. В среду компания объявила о планах сократить 15 тысяч сотрудников до конца текущего года.

"К сожалению, теперь стало понятно, что кризис, с которым столкнулась авиаотрасль, по длительности и магнитуде обязывает к более обширным и структурным изменениям. Именно поэтому мы объявляем о следующем шаге в адаптации к новым бизнес реалиям. Нам необходимо действовать сейчас", — исполнительный директор Airbus Гийом Фури.

AirFrance сократит 7,5 тысяч сотрудников; Easy Jet — 5 тысяч и закроет три базы в Лондоне и Ньюкасле. Даже крупнейшей бюджетной авиакомпании Европы Ryanair придется расстаться более, чем с 3,5 тысячами работников.

Великобритания, которую в Брюсселе по-прежнему причисляют к ЕС, уклоняется от рекомендаций Еврокомиссии и требует путешественников отбывать 14-дневный карантин, даже если прибыли они из других стран Европы. Ryanair, совместно с другими британскими авиаперевозчиками, пытается добиться отмены этой меры через суд. Начало слушаний намечено на ближайшую пятницу.

"Эти плохо продуманные и плохо осуществленные меры, которые не оказывают никакого влияния на вирус, наносят громадный урон туриндустрии Великбритании, британскому рынку труда и — в широком смысле этого слова — британской экономике. Нам необходимо, чтобы этот глупый карантин был отменен. Нам необходимо разрешить людям снова путешествовать", — заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири.

Судя по всему, рассчитывать странам ЕС остается на европейских путешественников. Показателен пример Хорватии, 20 процентов ВВП которой — это туризм. За первые шесть месяцев 2020 года страну посетило на 80 процентов меньше путешественников, чем в обычное время. Пытаясь спасти экономику, Хорватия запустила временное железнодорожное сообщение внутри "туристического пузыря": в среду на побережье Адриатики прибыли первые 500 отпускников из Чехии и Словакии.