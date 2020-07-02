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Поправки в Конституцию 11 минут назад

2 июля 202001:46

Осталось обработать менее 5% протоколов: поправки поддержали 78% россиян

Осталось обработать менее 5% протоколов: поправки поддержали 78% россиян

В Центризбиркоме в полдень представят итоги голосования по поправкам к Конституции. Осталось обработать менее пяти процентов протоколов. По предварительным данным, подавляющее большинство россиян поддержало изменения в основной закон страны.

На текущий момент поправки в Конституцию поддержали 78,04% проголосовавших россиян, против высказались 21,15%. Это данные на основе 95,61 обработанных бюллетеней. Явка составила 65%.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на голосовании были обеспечены максимальная доступность и прозрачность, и это гарантирует легитимность народного волеизъявления.

Она отметила, что россияне свободно выразили свою волю о поправках в Конституцию. Серьезных нарушений не было; в комиссию поступило более полумиллиона обращений от граждан, в основном разъяснительного характера. Люди хотели узнать о ходе голосования, а также просили объяснить суть поправок.

На горячую линию уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой тоже поступали обращения (в общей сложности более 660 звонков). По ее словам, это свидетельствует о неравнодушии граждан. Она отметила, что предложенные поправки существенно отразятся на ее работе.

В эфире телеканала "Россия 24" свою точку зрения на выборы высказали и другие эксперты.

"Никакой альтернативы развитию этого вида голосования нет. В конце концов мы все придем к тому, чтобы голосовать в электронном виде, — заявил Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры. — Чем раньше мы перейдем на электронное голосование, тем лучше. Не надо пугаться этого формата; за этим – будущее".

"Прогнозы диванных экспертов о том, что путинское большинство тает на глазах, не оправдались. Эти эксперты посрамлены, — считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. — Агрессивная попытка манипулировать мнением граждан сработала наоборот — на еще большую явку. Многие из тех, кто, может быть, и не пошел бы голосовать в других обстоятельствах, сейчас пошел и посчитал необходимым поддержать президентские поправки в Конституцию".

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