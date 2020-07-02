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Поправки в Конституцию 52 минуты назад

2 июля 202005:45

Поправки к Конституции России поддержали более 78% проголосовавших

AP Images

Поправки к Конституции России поддержали более 78 процентов проголосовавших — такие предварительные итоги огласили в Центризбиркоме, где обработали свыше 99 процентов протоколов. Явка при этом достигла 65 процентов.

Общероссийское голосование полностью завершилось в девять часов вечера по московскому времени в среду, а всего избирателей ждали на участках целую неделю — многодневный порядок использовали впервые в истории страны.

По закону, чтобы поправки к основному закону страны вступили в силу, их должны поддержать более половины проголосовавших, порога явки при этом нет.

Сегодня в полдень Центризбирком откроет информационный центр; там представят итоги голосования, сообщает телеканал "Россия 24".

Большую часть протоколов обработали ещё к полуночи. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на голосовании обеспечили максимальную доступность и прозрачность — это гарантирует легитимность плебисцита.

Серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на результат, в Центризбиркоме не зафиксировали. Все обращения проверяются в обязательном порядке.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что на горячую линию в аппарат омбудсмена позвонили более 600 раз. Это говорит о неравнодушии участников голосования к процессу.

Для реализации новых положений Конституции надо будет принять около 90 законов. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Павел Крашенинников. Среди этих документов есть как полностью новые, например, закон о Госсовете, так и те, что устарели и требуют актуальной редакции, как закон о культуре.

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