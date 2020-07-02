Зачистку Сиэтла от протестующих Трамп отметил заявлением о пользе масок

В Сиэтле полицейские разогнали так называемую автономную зону, организованную протестующими. Темнокожие около месяца удерживали несколько кварталов, установив там свои порядки. Мэр на протяжении всего этого времени не решалась идти против толпы, даже несмотря на критику и призывы со стороны президента.

Баррикады убрать, наручники надеть, сопротивление подавить. Так называемой автономной зоне в Сиэтле пришел конец. Полиция приступила к ее ликвидации, на что получила разрешение от мэра. Обитатели зоны остались этим недовольны.

"Мэру на нас на самом деле наплевать. Мы здесь и для детей мероприятия проводили, и бездомным помогали. Старались изо всех сил. Пока была автономная зона, мы могли говорить о том, что нас тревожит – о расизме, угнетении, дискриминации. Мы просто хотели помощи от мэра в организации доступного жилья и в борьбе с наркотиками, но мэр здесь так и не появилась", — говорит протестующий.

Всего несколько часов потребовалось сотне правоохранителей, чтобы зачистить кварталы в центре Сиэтла. Темнокожие удерживали улицы около четырех недель, объявив их Автономной зоной капитолийского холма. За это время кварталы успели превратиться в настоящее поле битвы с грабежами и перестрелками. Полицейские не просто не вмешивались в происходящее – их вообще не было. Из зоны правоохранителей вывели намеренно — чтобы снизить напряженность. Однако, после гибели в перестрелке двух подростков, мэр свое решение изменила и приказала полицейским зону ликвидировать. Афроамериканцы пообещали создать новую.

"Нам надо собраться всем вместе, объединиться и выработать стратегию, план действий. Мы вполне можем оккупировать другую зону. Почему нет?"

Тех, кто с действиями полиции был не согласен, отправили в участок. Правоохранители задержали более 30 человек. В Белом доме новость о зачистке Сиэтла встретили с восторгом. Журналистам объявили, что теперь город освобожден от анархистов. Но сам президент, который около месяца требовал силой разогнать демонстрантов в Сиэтле, ситуацию пока комментировать не стал. Внимание Трамп уделил нападкам демократов из-за его отказа носить маску на фоне вспышки коронавируса.

"Я всеми руками за ношение масок. Если бы я был в окружении людей, даже на расстоянии больше трех метров, я бы точно был в маске. Но так как обычно я не в толпе, а вокруг меня всех тестируют на вирус, потому что я все-таки президент, то я маску не ношу. Но вообще я ее надевал, мне даже в принципе понравилось, как я выглядел​​​. Это была темная, черная маска, и я подумал, что она хороша. Я походил на героя вестерна".

Инфекционисты уверены, если Трамп будет появляться перед публикой в маске, сторонники президента последуют его примеру, и это снизит скорость распространения коронавируса. Да и на рейтинге Трампа накануне выборов, говорят специалисты, такой шаг скажется положительно.