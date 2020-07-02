Помпео призвал наказать виновных в утечке ложной информации о России

Выявить и наказать виновных в утечке недостоверной информации о якобы связи России с афганскими боевиками призвал госсекретарь США Майк Помпео. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его мнению, утечка была подстроена отдельными членами разведки, которые стремились скомпрометировать президента США Дональда Трампа.

Помпео отметил, что подобные публикации ставят под угрозу жизнь американских разведчиков и военнослужащих.

Вслед за американским лидером вице-президент США Майк Пенс заявил, что не был проинформирован о приписываемом России сговоре с талибами.

В то же время демократы призывают наказать Россию. Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России и обвинила Дональда Трампа в пренебрежении свои долгом как главы государства.