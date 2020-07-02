В Черногории легализованы однополые браки

Парламент Черногории легализовал в стране однополые браки. За принятие закона высказалось чуть более половины депутатов. Документ уравнивает однополые и разнополые семьи.

Исключением стало право на усыновление детей. В правительстве закон назвали свидетельством демократической зрелости. Впрочем, его принятие в консервативной и религиозной Черногории вызвало протесты. Против высказались представители оппозиции и церкви.

Первый гей-парад в стране прошел в 2013 году; он завершился беспорядками и столкновениями с полицией. А в прошлом году попытка провести законопроект через парламент не удалась, сообщает телеканал "Россия 24".