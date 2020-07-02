Тарифы на ЖКХ в среднем повысятся на четыре процента

С июля в России повышаются тарифы коммунальные услуги. В среднем по стране планка поднимется примерно на 4%.

Тарифы ЖКХ в России индексируются ежегодно, начиная с 2013 года. Исключением стал только прошлый год, когда из-за повышения НДС от полной индексации отказались.

В этом году Минстрой, как сообщает "Коммерсант", также рассматривал возможность отложить повышение. Однако выпадающие доходы в этом случае были бы слишком большими: одна только система водоснабжения не досчиталась бы 300 миллиардов рублей.

При этом в рамках мер поддержки населения правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 года.