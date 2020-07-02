Нацпарк "Столбы" отмечает 95-летие

Знаменитый национальный парк "Столбы" отмечает 95 лет со дня основания. Люди тысячами приезжают сюда, чтобы полюбоваться необычными очертаниями горных скал. Это притягательное место для туристов разного уровня — одни находят здесь вдохновение, другие — проверяют собственные силы.

Примерно с двадцатых годов 18 века первопроходцы через горные хребты рвались в "Столбы". И вот уже в течение полутора веков сиенитовые скалы являются центром постоянного активного отдыха. Со временем человечество настолько привыкло к природному памятнику, что рядом с ним начали вырубать лес и добывать камень. Именно по этой причине ровно 95 лет было принято решение о введении на данной территории особого охранного статуса.

За эти годы Красноярск уже успел стать "штабом" столбистов — тех, для кого уникальные скалы стали образом жизни. Здесь рождались и погибали легенды скалолазания. "Столбам" посвящали научные исследования, картины и песни. Они были и остаются любимым для многих уголком природы.

Следует отметить, что жители Красноярска начала прошлого века узнали бы "Столбы" без труда. Ведь горный профиль не менялся на протяжении тысячелетий. А вот территория, прилегающая к нацпарку, с каждым годом становится все более неузнаваемой. Рядом с восточным входом строятся зоны отдыха, детский познавательный центр, а также идет обустройство троп. За прошлый год туристический объект посетили более миллиона человек, сообщила ГТРК "Красноярск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Спустя поколения цели остались прежними — сохранить эту уникальную заповедную зону для потомков.