Вспышку COVID-19 на ГОК "Полюс" полностью ликвидировали

Вспышку коронавирусной инфекции на золотодобывающем предприятии "Полюс" в Северо-Енисейском районе удалось полностью ликвидировать. Генеральный директор компании Павел Грачев рассказал об этом губернатору в ходе визита в Красноярск. Для борьбы с инфекцией понадобилось мобилизовать все ресурсы, отметил он.

Для скорейшей стабилизации ситуации на ГОКе потребовались достаточно жесткие санитарные меры. Как сообщили в Роспотребнадзоре, краевые власти совместно с руководством компании смогли переломить ситуацию. Ситуацию взяли под контроль. Всем заболевшим была обеспечена качественная медицинская помощь — в вахтовом поселке в момент вспышки заболевания трудились более 200 врачей.

ГТРК "Красноярск" в эфире телеканала "Россия 1" напоминает, вспышка COVID-19 произошла в мае. Тогда там заболели более 1300 сотрудников. Прямо на территории Олимпиадинского горно-обогатительного комбината военные развернули временный инфекционный госпиталь.