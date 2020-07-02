В Красногорске девочке пробило голову выброшенной из окна бутылкой

В подмосковном Красногорске четырехлетняя девочка попала в реанимацию из-за выброшенного из окна многоэтажки пакета с мусором. Выпавшая бутылка на глазах у родителей угодила в голову ребенку. Региональная прокуратура начала проверку.

ЧП произошло днем 1 июля возле дома №5 по бульвару Космонавтов. На кадрах видно, как перед прогуливающейся семьей на асфальт падает пакет с мусором, а затем отлетевшая бутылка попадает в голову девочке.

"Квартира установлена. В ней проживают мать с сыном 7 лет. По предварительной информации, к мальчику приходили два друга, которые живут в этом же подъезде. Один из них выбросил мусор", — рассказала глава Красногорска Эльмира Хаймурзина.

Пострадавшей провели операцию, сейчас она находится в реанимации местной больницы. Прокуратура Московской области вслед за полицейскими начала проверку инцидента.