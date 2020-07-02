Глава Башкирии подвел предварительные итоги голосования

Более 90 процентов — такое количество жителей Башкортостана 1 июля приняло участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. О предварительных итогах в прямом эфире телеканала "Россия 24" рассказал глава Башкирии Радий Хабиров, передает ГТРК "Башкортостан".

Как сообщила сегодня на брифинге в Центризбиркоме республики глава ЦИК РБ Илона Макаренко, в Уфе явка составила 86,85%, по городам региона – 88,28%, в среднем по районам – 93,73%. Одобрили внесение поправок в Конституцию 88,68% - это 2 млн 448 тысяч 685 человек, в Уфе – 83%. По городам Башкортостана "за" проголосовали 86,73%, по районам — 91,95%.

Графу "нет" отметили 10,6% жителей Башкортостана, это 292 тысячи 701 человек. Из них уфимцев 15,99%, жителей городов 12,65%, районов – 7,43%.

По словам Хабирова, жители республики всегда проявляли высокую избирательную активность. Свою общественную сознательность они продемонстрировали и в этот раз, отметил глава региона.