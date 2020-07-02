2 июля 202009:14

ВФЛА отказано в отсрочке в выплате штрафа

rusathletics.info

Всероссийской Федерации легкой атлетики придется заплатить штраф за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко в назначенный срок. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала ВФЛА в отсрочке сроком на месяц.

Как сообщил ТАСС, ВФЛА придется заплатить штраф в 5 миллионов долларов. Штраф нужно было погасить до 1 июля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций настаивает на своевременной выплате штрафа.

Бывший президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подписал обязательства о договоренности своевременно заплатить штраф. Если деньги не будут перечислены, то российские спортсмены не смогут участвовать в международных турнирах даже в нейтральном статусе.

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