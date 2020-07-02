Pizza Hut и Wendy's в США объявили о банкротстве

Компания NPC International, управляющая в США 1200 ресторанами Pizza Hut и 400 ресторанами под брендом Wendy's, объявила о банкротстве.

NPC International Inc., одна из крупнейших франчайзи ресторанных сетей в США, подала заявление в суд для защиты от кредиторов, как этого требует кодекс США о банкротстве. В 27 штатах страны работает около 40 тысяч сотрудников ресторанной сети. Но они продолжат работу пока идет процедура банкротства, сообщило CNN со ссылкой на заявление компании.

Pizza Hut и Wendy's стали очередной жертвой пандемии: во время карантина общепит закрылся, нарушились поставки, вырос долг до 1 миллиарда долларов. Рост заказов по доставке не спас компанию: долг вырос быстрее.

В США ранее закрылись и другие ресторанные сети: семейные рестораны и развлекательные центры Chuck E. Cheese и американское подразделение ресторанов-пекарен Le Pain Quotidien.

Во вторник стало известно, что Женевский автосалон, самая престижная автомобильная выставка в мире, выставлен на продажу, а Cirque du Soleil уволит почти всех сотрудников.

США лидируют в мире по количеству заболевших и умерших из-за коронавируса. Экономика страны переживает спад. Падение ВВП США в первом квартале 2020 года стало самым значительным с четвертого квартала 2008 года — предыдущего мирового кризиса, начавшегося в США. Потребительские расходы, которые на две трети наполняют ВВП США, по итогам квартала упали на 6,8%.