Поправки в Конституцию вступят в силу сразу после подведения итогов голосования

Как только ЦИК подведет официальные итоги голосования, поправки вступят в силу и будут немедленно опубликованы, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

В тексте Конституции они появятся поле того, как президент издаст соответствующий указ, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сенатора.

По данным ЦИК, явка на голосовании по поправкам составила 65%. После обработки 100% бюллетеней "за" проголосовали 77,92% россиян, "против" – 21,27%.

Рекордную поддержку поправкам выразили жители трех регионов: Чечня – 97,92%, Тува – 96,79% и Крым – 90,07%. Стоит отметить, что противники победили всего в одном российском субъекте – в Ненецком автономном округе. Там "нет" ответили 55,25% проголосовавших. Кроме того, из 816 россиян, которые пришли в консульство в Нью-Йорке, только 310 человек поддержали поправки.