Пожар на АЗС в Челябинске: спасателям удалось предотвратить взрыв

В Челябинске удалось предотвратить взрыв на автостоянке, расположенной на Свердловском тракте. Загорелась находящаяся там модульная или перевозная заправочная станция. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Пожар на автостоянке возник сегодня около часа ночи. Выяснилось, что горит металлический контейнер с цистерной. В ней находилось три тонны дизельного топлива. Видимо, с промасленной ветоши и мусора, находящегося рядом с АЗС, огонь перекинулся на емкость. Приехавшие на место специалисты сразу оценили всю опасность ситуации. Времени на тушение было очень мало — в любую секунду цистерна могла взорваться. Пожарные моментально развернули рукавные линии с водой. Через несколько минут пожар был локализован.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, спасатели проявили высокий профессионализм и отвагу, так как тушение огня при наличии рядом любых видов топлива крайне опасно для жизни.

По предварительной причине, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания двигателя. Пострадал грузовик, стоящий рядом с модульной АЗС. Травмированных среди людей нет. Теперь правоохранители будут выяснять, почему автозаправочное оборудование оказалось на стоянке, и кем были нарушены меры пожарной безопасности.