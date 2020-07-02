В Кабардино-Балкарии третьи сутки ищут машину с людьми, сорвавшуюся в ущелье реки

В Кабардино-Балкарии ищут автомобиль, сорвавшийся в реку с девушкой и двумя подростками. Как сообщили спасатели, водитель успел покинуть авто за доли секунды до падения.

Происшествие произошло во вторник, 30 июня. "ВАЗ 2109" сорвался в ущелье у реки Баксан в районе семи вечера. 24-летний молодой человек не справился с управлением, и машина покатилась с обрыва. Как передает ГТРК "Ставрополье", выходящая в эфир на телеканале "Россия 24", за секунду до падения он успел выскочить из салона. Девушка 22-х лет и 14-ти и 17-летний подростки остались внутри авто.

В настоящее время в операции по поиску пропавших участвуют более 80 спасателей и добровольцев, а также 12 спецмашин. Уже обследовано порядка 10 километров береговой линии. Ночью поиски были приостановлены, но в рассветом были возобновлены. Пока безуспешно.