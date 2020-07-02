Рубль быстро укрепляется на утренних торгах

Курс рубля быстро укрепляется 2 июля в четверг после обвала перед выходным днем. Доллар подешевел в первую минуту торгов сразу на 63 копейки до 70,6 рубля, а евро потерял 42 копейки, опустившись ниже отметки "80" — до 79,6 рубля, согласно данным торгов Московской биржи.

Через 15 минут рубль стал еще дороже, а доллар терял уже 80 копеек, а евро — 70 копеек, согласно данным торгов к 10:16 мск.

Помогает рублю и дорожающая нефть. Согласно данным торгов в Лондоне к 10:30 мск, за бочку европейской нефти Brent дают 42,37 доллара (+1%), а за американской WTI — 40,12 доллара (+0,8%). Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 миллиона баррелей и к 26 июня снизились до 533,527 миллиона баррелей, сообщило Министерство энергетики США. Это больше прогнозов. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 500 тысяч баррелей.

В итоге рубль может вернуть все потери вторника 30 июня: накануне выходного дня российская валюта потеряла более 1,3 рубля за один день, снизившись до минимума середины мая.

Как уже отмечали Вести.Ru, биржевые игроки усилили атаку на рубль накануне выходного дня 1 июля, запасаясь валютой на случай возможного ухудшения ситуации на мировых рынках пока российская валютная биржа не будет работать.

Индекс МосБиржи, рублевой стоимости российских акций, 2 июля быстро растет – на 1% в первые десять минут торгов, индекс РТС, долларовой стоимости акций, прибавил 2% к 10:10 мск.